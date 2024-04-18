«Кинопоиск» отменил выход сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

«Кинопоиск» не выпустил сериал «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева. Релиз был назначен на 18 апреля, но теперь передвинут на неопределенный срок. На это обратил внимание журналист Иван Ковальчук.
Он заметил, что за день до того, как проект со Светланой Ходченковой, Олегом Меньшиковым, Юлией Снигирь и Алексеем Гуськовым должен был появиться на платформе, дата сменилась на 1 августа. Сейчас вместо нее там говорится: «Скоро в подписке».
Также Ковальчук пишет, что «Кинопоиск» неохотно промоутирует проект: за долгое время в разработке зрители «получили только один несчастный трейлер + один короткий текст на сайте + постер, который не первый год валяется в интернете».
«Нет ни подробных материалов о персонажах проекта, ни новых интервью, ни каких‑нибудь спецпроектов. Даже в телеграм-каналах „Кинопоиска“ активность, связанная со „Спойлером“, стремится к нулю», — отмечает журналист. Более того, об отмене релиза можно узнать только на странице сериала в сервисе, либо от других изданий, добавляет он.
В комментарии для «Бюллетеня кинопрокатчика» представители стриминга объяснили пропажу «Спойлера» переменами в контентной сетке. Например, сегодня сервис добавил в библиотеку сериал «Золотое дно», также снятый по сценарию Минаева, но ранее выпущенный на «Иви».
«Изменение контентной сетки и дат премьер оригинальных проектов — стандартная практика рынка. О сроках премьеры сериала „Спойлер“ сообщим дополнительно», — заявили в пресс-службе «Кинопоиска».
Изначально сериал планировали показать еще в 2021 году. По сюжету ведущий политтехнолог страны угрозами заставляет главного героя, бизнесмена, выдвинуться на выборы губернатора, чтобы оттянуть голоса у конкурента, действующего главы Куйбышевской области. Однако герой заигрывается и начинает претендовать на победу.
Уже в трейлере можно увидеть, что у бизнесмена отнимает предприятие «местный мент, его губернатор крышует», и герой принимает предложение политтехнолога, находясь в СИЗО. Кроме этого, персонаж Гуськова говорит, что «все в России определяется расстоянием до Кремля», а герой Меньшикова замечает, что «главное — кого администрация поддержит». Еще в кадре можно заметить митинг в поддержку главного героя и плакаты «Долой коррупцию во власти».
В материале «Би-би-си» источники также говорили, что, хотя действие «Спойлера» происходит в регионах, «фактура и герои в нем списаны с московских реалий».