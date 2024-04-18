«Кинопоиск» отменил выход сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

Уже в трейлере можно увидеть, что у бизнесмена отнимает предприятие «местный мент, его губернатор крышует», и герой принимает предложение политтехнолога, находясь в СИЗО. Кроме этого, персонаж Гуськова говорит, что «все в России определяется расстоянием до Кремля», а герой Меньшикова замечает, что «главное — кого администрация поддержит». Еще в кадре можно заметить митинг в поддержку главного героя и плакаты «Долой коррупцию во власти».