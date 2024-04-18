Вышел дублированный трейлер «Полночи с дьяволом», расхваленной критиками. Хоррор покажут в России

Кинокомпания «Экспонента Фильм» показала дублированный трейлер «Полночи с дьяволом». Стилизованный под вечернее шоу 70-х годов хоррор выйдет в кинотеатрах России 6 июня.
Главным героем фильма стал телеведущий Джек «Мистер Полночь» Делроу, чье шоу «Полночные совы» когда‑то было одним главных на телевидении, но теперь стремительно теряет рейтинги. В погоне за зрителями он приглашает в эфир на Хэллоуин девочку Лили для специального эпизода, посвященного оккультизму и связи с потусторонним миром. Однако съемка вместо громкого успеха превращается в сущий кошмар.
Главную роль в картине сыграл Давид Дастмалчян, известный по ролям в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, «Дюне», «Оппенгеймере» и «Человеке-муравье». Режиссерами выступили братья Камерон и Колин Кернс.
Лента собрала восхищенные отзывы критиков. Сейчас у нее рейтинг в 97% свежести на Rotten Tomatoes при 179 рецензиях и 72 баллах из 100 на Metacritic.