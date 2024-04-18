Вышел дублированный трейлер «Полночи с дьяволом», расхваленной критиками. Хоррор покажут в России

Главным героем фильма стал телеведущий Джек «Мистер Полночь» Делроу, чье шоу «Полночные совы» когда‑то было одним главных на телевидении, но теперь стремительно теряет рейтинги. В погоне за зрителями он приглашает в эфир на Хэллоуин девочку Лили для специального эпизода, посвященного оккультизму и связи с потусторонним миром. Однако съемка вместо громкого успеха превращается в сущий кошмар.