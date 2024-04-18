Немецкого миллиардера, пропавшего 6 лет назад, нашли в Москве с любовницей

Одного из богатейших миллиардеров Германии Карла-Эривана Хауба, которого 6 лет считали погибшим, обнаружили в Москве. Все это время миллиардер жил в России с любовницей. Об этом рассказал телеканал RTL по результатам расследования.
В 2018 году директор и совладелец холдинга Tengelmann Group пропал на альпийском горнолыжном курорте. Тело Хауба так и не нашли и спустя 3 года бизнесмена признали погибшим.
Холдинг перешел под контроль его брата Кристиана Хауба. По информации RTL, он знал, что Карл-Эриван на самом деле жив, но лгал об этом и даже потребовал, чтобы служба безопасности компании пресекла слухи с другими версиями произошедшего.
RTL выяснил, что за несколько дней до исчезновения миллиардер 13 раз звонил на номер 44-летней россиянки Вероники Ермоловой, с которой они в разные годы одновременно ездили в Москву, Петербург, Сочи и другие города России.
В разговоре с RT Ермолова, по официальной информации работающая директором по маркетингу компании Russian Event, назвала фейком информацию о том, что Карл-Эриван живет с ней в Москве. «В моем окружении нет никакого миллиардера, я замужем, у меня ребенок», — сказала она.
Обнаружить экс-главу Tengelmann Group в российской столице удалось с помощью фотографии, которую получила группа израильско-американских следователей. На ней изображен мужчина, поразительно похожий на пропавшего бизнесмена.
По информации немецких журналистов, Карл-Эриван мог тайно переехать в Москву из‑за тесных связей с участниками «Российского ландромата» — масштабной схемы по отмыванию денег, к которой оказались причастны десятки российских банков, а также банки Молдавии и Латвии.