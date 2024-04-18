Немецкого миллиардера, пропавшего 6 лет назад, нашли в Москве с любовницей

В разговоре с RT Ермолова, по официальной информации работающая директором по маркетингу компании Russian Event, назвала фейком информацию о том, что Карл-Эриван живет с ней в Москве. «В моем окружении нет никакого миллиардера, я замужем, у меня ребенок», — сказала она.