Представители Сидни Суини ответили продюсерке, раскритиковавшей внешность и талант актрисы

«Печально, что женщина, которая делится своей экспертизой и опытом с остальными, решила напасть на другую женщину. Если это то, чему она научилась за десятилетия работы в индустрии и что, по ее мнению, уместно преподавать своим студентам, это позорно. Беспричинное унижение коллеги по индустрии многое говорит о личности Мисс Баум», — написали агенты.