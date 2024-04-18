Представители Сидни Суини ответили продюсерке, раскритиковавшей внешность и талант актрисы

Звезда «Эйфории» Сидни Суини через своих агентов ответила на комментарии голливудской продюсерки Кэрол Баум о внешности и таланте актрисы, передает Variety.
81-летняя Баум, работавшая над фильмами «Связанные насмерть», «Отец невесты» и «Баффи — истребительница вампиров», попала в заголовки СМИ на прошлой неделе.
«Есть актриса, которая всем нравится — Сидни Суини. Я не понимаю, за что она нравится людям. Я посмотрела фильм с ней [„Кто угодно, но не ты“] в самолете. Это было невозможно смотреть. Мне жаль людей которым нравится эта романтическая комедия, где главные персонажи друг друга ненавидят», — сказала продюсерка.
«Я обратилась к своим ученикам. „Объясните мне, за что ее любят. Она не красивая и не умеет играть. Почему она так популярна?“. И никто не смог ответить», — добавила она.
Представители 26-летней актрисы опубликовали ответное заявление в Variety, назвав поведение Баум «грустным» и «постыдным».
«Печально, что женщина, которая делится своей экспертизой и опытом с остальными, решила напасть на другую женщину. Если это то, чему она научилась за десятилетия работы в индустрии и что, по ее мнению, уместно преподавать своим студентам, это позорно. Беспричинное унижение коллеги по индустрии многое говорит о личности Мисс Баум», — написали агенты.
Помимо «Эйфории» Суини известна по ролям в сериалах «Рассказе служанки», «Острых предметах», «Сплошной отстой!», а также фильмах «Однажды в Голливуде» и «Мадам Паутина». В начале апреля появилась информация, что Суини может снятся в новом фильме про Джеймса Бонда вместе с коллегой по «Эйфории» Зендаей.