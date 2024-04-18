Okko запустил конкурс для дизайнеров из России, образы от них появятся в сериалах стриминга

Агентство креативных индустрий и Okko запускают проект «Киношоурум», который объединит российские модные бренды и представителей киноиндустрии.
Дизайнеры предложат идеи образов для героев будущих оригинальных сериалов Okko. В одежду из коллекций победителей оденут героев, а после премьеры она станет доступна покупателям в российских шоурумах и торговых центрах.
В рамках первого потока конкурса дизайнеры и модные бренды разработают образы для четырех героев сериалов Okko от студий Norm Production, «Место силы», «Марс Медиа» и MEM Cinema Production. Победители пройдут все этапы создания коллекций — от создания эскиза до пошива изделий и выпуска коллекции в продажу. Итоги первого отбора станут известны в сентябре, после чего креативные команды сериалов вместе с дизайнерами приступят к съемкам.
«Проект „Киношоурум“ направлен на поддержку российских брендов, а также создание единой онлайн-площадки для объединения двух ключевых креативных индустрий — моды и кино. Бренды получат возможность выйти на широкую аудиторию благодаря появлению своей продукции в фильмах и сериалах, а кинопроизводители — уникальные коллекции, созданные специально под их киноленту. В первом потоке конкурса примут участие четыре сериала от онлайн-кинотеатра Okko. В течение года на платформе появятся и другие кинопроекты», — отметила Гюльнара Агамова, генеральный директор Агентства креативных индустрий.
«Онлайн-кинотеатр Okko на всех этапах работает с ключевыми профессионалами индустрии в производстве контента. Мы хотим развивать эту практику и дальше, создавая образы героев наших сериалов в соответствии с актуальными трендами. А главный тренд российской моды сейчас — отечественные бренды, дизайнеры и модельеры. Мы считаем, что проект „Киношоурум“ — это прекрасная возможность для российских брендов заявить о себе на всю страну, а для зрителя — найти для себя новые классные образы», — подчеркнула Светлана Сонина, руководитель направления детского и юношеского кино онлайн-кинотеатра Okko.
Прием заявок начнется 25 апреля на сайте платформы. Дизайнерам понадобится рассказать о бренде, ассортименте, точках продаж и приложить эскизы для образов одного или нескольких киногероев. Экспертное жюри оценит соответствие работ концепции сериала, стилю и времени, в котором происходят действия, художественной составляющей и коммерческому потенциалу будущих изделий. Среди судей будут специалисты в сфере моды и кино, стилисты, художники по костюмам, историки моды и кинопродюсеры.