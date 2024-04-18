Okko запустил конкурс для дизайнеров из России, образы от них появятся в сериалах стриминга

«Онлайн-кинотеатр Okko на всех этапах работает с ключевыми профессионалами индустрии в производстве контента. Мы хотим развивать эту практику и дальше, создавая образы героев наших сериалов в соответствии с актуальными трендами. А главный тренд российской моды сейчас — отечественные бренды, дизайнеры и модельеры. Мы считаем, что проект „Киношоурум“ — это прекрасная возможность для российских брендов заявить о себе на всю страну, а для зрителя — найти для себя новые классные образы», — подчеркнула Светлана Сонина, руководитель направления детского и юношеского кино онлайн-кинотеатра Okko.