В 2023 году в России увеличилось количество приговоров за дискредитацию и фейки об армии, а также за терроризм и госизмену. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда.
По первой части статьи о фейках о Вооруженных силах России (статья 207.3 УК) в прошлом году осудили 26 человек, а по второй части — 33. Годом ранее по тем же пунктам вынесли 8 и 6 приговоров соответственно.
За дискредитацию Российской армии в 2023 году вынесли 43 приговора, годом ранее — 2. В два раза выросло количество осужденных за возбуждение ненависти либо вражды и организацию экстремистского сообщества. По террористическим статьям в 2023-м вынесли 19 приговоров (в 2022-м — 4), а по статье об организации преступного сообщества или участии в нем — 169 (в 2022-м — 114).
По уголовным статьям в прошлом году осудили 589 тыс. человек — это минимум за последние 3 года. В 2022 году этот показатель составлял 614,7 тыс., а в 2021-м — 601 тыс.
Также снизилось число приговоров за неуплату алиментов, участие в беспорядках, преступления против личности, против общественной безопасности и порядка, против государственной власти и правонарушений в сфере экономики.
По каким‑то статьям УК число приговоров все же выросло. Это дела о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности, против половой неприкосновенности, в сфере экономической деятельности и против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.
Выросло число вынесенных приговоров и по преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Количество оправдательных приговоров в прошлом году по сравнению с 2022-м снизилось еще больше и составило 0,26% от всех оконченных дел.