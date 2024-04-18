За дискредитацию Российской армии в 2023 году вынесли 43 приговора, годом ранее — 2. В два раза выросло количество осужденных за возбуждение ненависти либо вражды и организацию экстремистского сообщества. По террористическим статьям в 2023-м вынесли 19 приговоров (в 2022-м — 4), а по статье об организации преступного сообщества или участии в нем — 169 (в 2022-м — 114).