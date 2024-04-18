Брайан Кокс: Хоакин Феникс был отвратителен в «Наполеоне», я бы сыграл лучше

Также он раскритиковал метод актерского мастерства. По мнению Кокса, исследование и понимание персонажа важнее, чем просто похожее поведение. «[Метод] это херня, полная чушь. Мы передатчики. Вот кто мы, актеры. Мы должны передавать энергетику, должны провести исследование героя. В этом вся прелесть профессии — в информации, которую получаешь, потому что узнал все о Черчилле и представил его на сцене правильным образом», — считает шотландец.