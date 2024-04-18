Брайан Кокс: Хоакин Феникс был отвратителен в «Наполеоне», я бы сыграл лучше

Звезда «Наследников» Брайан Кокс неожиданно раскритиковал Хоакина Феникса за игру в «Наполеоне» Ридли Скотта. Он назвал перформанс коллеги ужасным и посмеялся над его именем. Его цитаты с дискуссии в Британской библиотеке приводит газета The Standard.
«Ужасно. По-настоящему ужасно сыграл Хоакин Феникс. Просто отвратительно. Я не знаю, о чем он думал. Прежде всего в этом виноват он, и вряд ли Ридли Скотт бы ему чем‑то помог. Я бы сыграл его гораздо лучше, чем Хоакин Феникс, знаете ли», — заявил Кокс.
Затем шотландский актер попробовал исковеркать имя звезды картины. «Ему очень подходит имя Хоакин. [Звучит как] Whackeen, придурковатый. Он сыграл как придурок», — подчеркнул он.
Также в беседе с телеведущим Би-би-си Клайвом Майри Кокс выразил недовольство неправдоподобностью «Храброго сердца». «Это полная ерунда. Мел Гибсон там великолепен, но сам фильм ложь от начала и до конца. Его герой никогда не имел ребенка от французской принцессы. Это полная херня», — настаивал рожденный в Данди артист.
Сейчас актер задействован в спектакле «Long Day’s Journey» в Лондоне. Его сильно разочаровали театральные критики, которые пытались сравнить роль в пьесе с персонажем Логана Роя из «Наследников».
«Это глупо! Зачем проводить такое сравнение? Это же так банально. Большинство критиков глупы. Театральная критика просто вылетела в трубу. Если вспомнить замечательных критиков прошлого, то сейчас с ними никто не сравнится. Потому что они не исследуют свои темы», — уверен Кокс.
Также он раскритиковал метод актерского мастерства. По мнению Кокса, исследование и понимание персонажа важнее, чем просто похожее поведение. «[Метод] это херня, полная чушь. Мы передатчики. Вот кто мы, актеры. Мы должны передавать энергетику, должны провести исследование героя. В этом вся прелесть профессии — в информации, которую получаешь, потому что узнал все о Черчилле и представил его на сцене правильным образом», — считает шотландец.
Наконец, Кокс предположил, что ему придется покинуть США, где он прожил последние несколько лет, из‑за возможной победы Дональда Трампа на будущих президентских выборах.
«Я думаю, что мои отношения с Америкой очень скоро закончатся именно из‑за этого. Управлять Америкой очень сложно, и вам точно не нужны такие идиоты, как Трамп. Я считаю, что Байден — хороший человек, но он слишком стар», — отметил Кокс.