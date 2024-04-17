Netflix показал трейлер финального сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер финального сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Новые серии шоу выйдут на платформе 6 июня.
В них героям истории — Гасу, Джепперду, Бекки и Венди — предстоит отправиться на Аляску в поисках матери Гаса. По пути группа встретит доктора Сингха, который может представлять опасность для Гаса.
Кроме того, друзьям будет угрожать Хелен Чжан, ее дочь Рози и свирепые Волчьи Мальчики. Они начнут охоту на Гаса, в котором видят ключ к реализации своих планов по возвращению человеческого рождения.
«Время, необходимое для поиска ответов, истекает, союзы подвергаются испытаниям, судьбы переплетаются, и все это приводит к захватывающей кульминации, которая определит судьбу человечества и гибридов», — говорится в синопсисе сезона.
В новых эпизодах вновь появятся Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Стефания ЛаВи Оуэн, Наледи Мюррей и Эми Сеймец. Также к актерскому составу присоединится Келли Vари Тран. В шоу можно будет увидеть Адила Ахтара, Розалинд Чжао, Кару Ги и Айяжан Далабаеву.
Создателями проекта по-прежнему выступают Джим Микл, Сьюзан Дауни, Роберт Дауни-мл., Аманда Баррелл, Линда Моран, Эван Мур. Сериал основан на серии комиксов DC Джеффа Лемира.