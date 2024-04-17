Режиссер Пак Чхан Ук работает над сериалом «Олдбой»

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, известный как автор «Служанки» и «Сочувствия госпоже Месть», работает над телеадаптацией своей культовой картины «Олдбой». Об этом сообщил IGN.
Кинематографист выпустит англоязычную адаптацию «Олдбоя» вместе со студией Lionsgate. Он станет продюсером сериала наряду со своим партнером Сидом Лимом. Когда шоу выйдет на экраны, пока неизвестно.
«Lionsgate Television разделяет мое творческое видение того, как перенести „Олдбоя“ в мир телевидения. Я с нетерпением жду начала работы со студией, чей бренд олицетворяет смелое, оригинальное и рискованное повествование», — заявил Пак.
Над сериалом будут работать Кортни Мок и Тара Джоши из Lionsgate. «Эта экранизация „Олдбоя“ будет демонстрировать необузданную эмоциональную мощь, культовые сцены драк и интуитивный стиль, которые сделали фильм классикой», — пообещал вице-президент Lionsgate Television Скотт Хербст.
Оригинальный фильм «Олдбой» вышел в 2003 году. Он рассказал историю мести, основанную на одноименной манге 90-х годов. В 2013 году Спайк Ли снял ремейк картины с участием Джоша Бролина, Элизабет Олсен и Сэмюела Л. Джексона.