Режиссер Пак Чхан Ук работает над сериалом «Олдбой»

Оригинальный фильм «Олдбой» вышел в 2003 году. Он рассказал историю мести, основанную на одноименной манге 90-х годов. В 2013 году Спайк Ли снял ремейк картины с участием Джоша Бролина, Элизабет Олсен и Сэмюела Л. Джексона.