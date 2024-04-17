СМИ: Леонардо ДиКаприо намерен сыграть Фрэнка Синатру в фильме Мартина Скорсезе

Американский режиссер Мартин Скорсезе («Ирландец», «Хранитель времени») снимет байопик о музыканте Фрэнке Синатре. Главную роль в картине может сыграть Леонардо Ди Каприо («Титаник», «Авиатор»), сообщил Variety.
По информации источников издания, роль второй жены Синатры, актрисы Авы Гарднер, достанется Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Не смотрите наверх»). Получит ли проект Скорсезе благословение дочери Синатры, пока неясно.
Фильм, как утверждают собеседники Variety, может профинансировать компания Apple, которая выпустила предыдущую работу режиссера — «Убийц цветочной луны». Также на проект претендует студия Sony.
Помимо байопика о Синатре, Скорсезе рассчитывает создать фильм об Иисусе Христе. Картину под названием «Жизнь Иисуса» кинематографист планирует выпустить без участия крупных студий. Она будет основана на книге Сюсаку Эндо 1973 года.
Ранее Скорсезе уже экранизировал одно из сочинений Эндо. По мотивам романа писателя режиссер снял драму «Молчание» в 2016 году. В «Жизни Иисуса», как заявляют источники, Скорсезе надеется воссоединиться с актером Эндрю Гарфилдом — звездой «Молчания». Какую роль кинематографист предложит ему, неизвестно.
В картине также может появиться Майлз Теллер, известный по «Дивергенту» и «Одержимости». Съемки «Жизни Иисуса» запланированы на конец 2024 года. Они пройдут в Израиле, Италии и Египте.