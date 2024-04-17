Лили Рейб и Фиби Уоллер-Бридж сыграют в фильме «Большое смелое и прекрасное путешествие»

Они присоединятся к другим звездам будущей картины — Марго Робби («Барби», «Тоня против всех») и Колину Фарреллу («Александр», «Залечь на дно в Брюгге»). Также в ленте сыграют Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн») и Люси Томас.