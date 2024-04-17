Лили Рейб и Фиби Уоллер-Бридж сыграют в фильме «Большое смелое и прекрасное путешествие»

Актрисы Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Темные начала») и Лили Рейб («Американская история ужасов», «Власть») снимутся в фильме «Большое смелое и прекрасное путешествие». Об этом сообщил Deadline.
Они присоединятся к другим звездам будущей картины — Марго Робби («Барби», «Тоня против всех») и Колину Фарреллу («Александр», «Залечь на дно в Брюгге»). Также в ленте сыграют Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн») и Люси Томас.
Проект снимет американский режиссер корейского происхождения Когонада, известный по лентам «Колумбус» и «После Янга». Созданием фильма займется студия Sony Pictures, а также компании Imperative Entertainment и 30West.
Сюжет картины держится в секрете. Известно, что «Большое смелое и прекрасное путешествие» будет «захватывающей историей о двух незнакомцах и необыкновенном эмоциональном путешествии, которое их связывает».
Сценарий ленты написал Сет Рейсс, ранее работавший над «Меню» и сериалом «Режим». Продюсерами фильма выступают Дэн Фридкин, Брэдли Томас, Райан Фридкин, Рейсс и Юри Хенли. Исполнительными продюсерами будут Когонада, Айлен Фельдман и Ори Эйсен.