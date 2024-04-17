Игорь Бутман, Дмитрий Маликов и Ришар Бона выступят на Московском джазовом фестивале

«В 2024 году программа III Международного фестиваля стала еще масштабнее: мы начали презентацию проекта 3 февраля на выставке-форуме „Россия“ и уже провели там 5 специальных концертов при участии лучших отечественных джазовых музыкантов разных поколений, также наш фестиваль был представлен на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Основная программа Московского джазового фестиваля пройдет в столице с 10 по 16 июня. По традиции мы представим как известных музыкантов, легенд джаза и артистов других жанров, которые исполнят специальные джазовые программы, так и 100 ансамблей — победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов», — отметил Игорь Бутман.