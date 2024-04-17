Игорь Бутман, Дмитрий Маликов и Ришар Бона выступят на Московском джазовом фестивале

В столице с 10 по 16 июня пройдет третий Московский джазовый фестиваль. Подробностями с «Афишей Daily» поделились его представители.
За 7 фестивальных дней в Москве выступят более 1000 артистов из России и зарубежья. Среди хедлайнеров этого года — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсcеф из Туниса, Ришар Бона из США, Авишай Коэн из Израиля, кубинский пианист Роберто Фонсека.
Российскую сцену также представят Дмитрий Маликов с программой Pianomania Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», петербургская фанк-группа «Меджикул» и казанское акапельное Jukebox Trio.
Актер Константин Хабенский представит на фестивале совместный проект с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.
Открытие феста пройдет 10 июня в Концертном зале им. П.И.Чайковского, а закрытие — 16 июня в зале «Зарядье». Среди других площадок — сад «Эрмитаж», парки «Музеон» и «Сокольники», площадь перед ЦУМом.
«В 2024 году программа III Международного фестиваля стала еще масштабнее: мы начали презентацию проекта 3 февраля на выставке-форуме „Россия“ и уже провели там 5 специальных концертов при участии лучших отечественных джазовых музыкантов разных поколений, также наш фестиваль был представлен на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Основная программа Московского джазового фестиваля пройдет в столице с 10 по 16 июня. По традиции мы представим как известных музыкантов, легенд джаза и артистов других жанров, которые исполнят специальные джазовые программы, так и 100 ансамблей — победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов», — отметил Игорь Бутман.