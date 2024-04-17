РЖД открыли первый игровой клуб на вокзале

На Павелецком вокзале Москвы открылся первый игровой клуб. Об этом сообщили РЖД в своем телеграм-канале.
В клубе каждый желающий может поиграть в игры на ПК, консолях PlayStation 5 и в автосимуляторы. Стоимость посещения будет зависеть от количества часов, которые человек проведет за игрой.
В ближайшее время Павелецкий вокзал будет единственным транспортным пунктом с игровым клубом. В РЖД отметили, что изучат спрос на услугу и примут решение о ее дальнейшем распространении.
Клуб находится на втором этаже вокзального комплекса и работает круглосуточно.
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