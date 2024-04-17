РЖД открыли первый игровой клуб на вокзале

Сегодня в 17:46
Фото: телеграм-канал РЖД

На Павелецком вокзале Москвы открылся первый игровой клуб. Об этом сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

В клубе каждый желающий может поиграть в игры на ПК, консолях PlayStation 5 и в автосимуляторы. Стоимость посещения будет зависеть от количества часов, которые человек проведет за игрой.

В ближайшее время Павелецкий вокзал будет единственным транспортным пунктом с игровым клубом. В РЖД отметили, что изучат спрос на услугу и примут решение о ее дальнейшем распространении.

Клуб находится на втором этаже вокзального комплекса и работает круглосуточно.

Расскажите друзьям
Теги:
РЖД
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами