Начались съемки «Милосердия» Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом в главной роли

Сегодня в 17:11
Фото: Prime Video

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов («Особо опасен») объявил в своем телеграм-канале о старте съемок фильма «Милосердие».

«Теперь здесь я буду делиться инсайдами и писать про скринлайф, инновации в кино и будущее. Добро пожаловать», — написал он, прикрепив фотографию со съемочной площадки.

© Фото: @bekmambetovtimur

Действие грядущего фильма будет развиваться о недалеком будущем, где смертная казнь стала привычным наказанием за многие проступки. Сюжет рассказывает о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении. Ему предстоит доказать свою невиновность.

Главную роль в «Милосердии» исполнит Крис Пратт. В актерский состав также вошли Ребекка Фергюсон («Дюна»), Кали Рейс («Настоящий детектив»), Аннабель Уоллис («Острые козырьки») и другие актеры.

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