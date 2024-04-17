Начались съемки «Милосердия» Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом в главной роли

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов («Особо опасен») объявил в своем телеграм-канале о старте съемок фильма «Милосердие».
«Теперь здесь я буду делиться инсайдами и писать про скринлайф, инновации в кино и будущее. Добро пожаловать», — написал он, прикрепив фотографию со съемочной площадки.
© Фото: @bekmambetovtimur
Действие грядущего фильма будет развиваться о недалеком будущем, где смертная казнь стала привычным наказанием за многие проступки. Сюжет рассказывает о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении. Ему предстоит доказать свою невиновность.
Главную роль в «Милосердии» исполнит Крис Пратт. В актерский состав также вошли Ребекка Фергюсон («Дюна»), Кали Рейс («Настоящий детектив»), Аннабель Уоллис («Острые козырьки») и другие актеры.