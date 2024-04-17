Netflix выпустил первый тизер адаптации «100 лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер многосерийной экранизации легендарного романа Габриэля Гарсиа Маркеса «100 лет одиночества». Точная дата выхода сериала пока не анонсирована.
События книги происходят в вымышленном городке Макондо, основанном харизматичным лидером Хосе Аркадио Буэндиа. В центре сюжета — сам Хосе и семь поколений его семьи.
В новом тизере мы видим Аурелиано Буэндиа, который читает мистический письмена Мелькиадеса, а затем переносимся в Макондо, где полковник Аурелиано Буэндиа в последние моменты перед расстрелом вспоминает, как его отец впервые открыл для него лед.
Постановщиками нового проекта выступили Алекс Гарсиа Лопес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Ведьмак» и «Отбросы», а также Лаура Мора Ортега («Короли мира»).
Исполнительными продюсерами испаноязычного шоу стали сыновья самого Гарсиа Маркеса. В актерский состав сериала вошли Клаудио Катано, Херонимо Барон, Марко Гонзалес, Леонардо Сото, Сюзанна Моралес и другие испанские актеры.
Netflix приобрел права на экранизацию романа в 2019 году. Начало проекта было официально анонсировано в 2022 году.
Роман «100 лет одиночества» колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса был впервые опубликован в 1967 году. Работа считается одним из самых знаковых произведений магического реализма.