Netflix выпустил первый тизер адаптации «100 лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса

В новом тизере мы видим Аурелиано Буэндиа, который читает мистический письмена Мелькиадеса, а затем переносимся в Макондо, где полковник Аурелиано Буэндиа в последние моменты перед расстрелом вспоминает, как его отец впервые открыл для него лед.