В Лондоне адвокаты случайно развели не ту пару

Семейная пара, внезапно оказавшаяся официально разведенной, фигурирует в документах как мистер и миссис Уильямс. Они были женаты 21 год и расстались в сентябре 2023-го, однако не успели расторгнуть брак, так как не договорились о финансовых условиях развода.