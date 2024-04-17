В Лондоне адвокаты случайно развели не ту пару

Сотрудники лондонского адвокатского бюро Vardags случайно развели не тех супругов из‑за ошибки в компьютере. При этом судья заявил, что решение не может быть обжаловано. Об этом рассказал The Guardian.
Семейная пара, внезапно оказавшаяся официально разведенной, фигурирует в документах как мистер и миссис Уильямс. Они были женаты 21 год и расстались в сентябре 2023-го, однако не успели расторгнуть брак, так как не договорились о финансовых условиях развода.
Ошибка произошла по вине одного из адвокатов. Он перепутал папки на компьютере при подаче заявления на вынесение финального приказа о разводе и вместо правильных клиентов отправил в суд дело Уильямсов. Спустя 21 минуту брак Уильямсов был официально расторгнут.
Когда через два дня сотрудники бюро обнаружили ошибку, они обратились в суд с просьбой отменить решение. Судья Эндрю МакФарлейн отклонил их заявление, объяснив это тем, что государственная политика должна соблюдать определенность и окончательность.
Глава Vardags Айеша Вардаг назвала решение неправильным и несправедливым. «Когда все признают, что была допущена ошибка, очевидно, что ее нужно исправить. Но получается, закон гласит, что вы можете развестись из‑за ошибки, допущенной в онлайн-системе», — прокомментировала она.