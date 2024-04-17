Юрий Стоянов в роли Брежнева в тизере сериала «Игра» — про закулисье Олимпиады-80

Сегодня в 15:21
Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Игры». Его премьера состоится летом 2024 года.

Действие проекта разворачивается в конце 70-х годов в СССР. Тогда страна получила право провести Олимпийские игры в Москве.

В центре сюжета сын советского функционера Игорь Зорин, которого отправляют работать волонтером в оргкомитет Олимпиады-80. Там он знакомится с принципиальной и бескомпромиссной начальницей Ириной Светловой.

«Вместе им предстоит организовать Олимпиаду и стать участниками не только спортивных, но и политических игр. Глазами спортсменов, тренеров и других волонтеров Зорин увидит изнанку подготовки к спортивному турниру такого масштаба в стране и изменит свои взгляды на жизнь», — гласит синопсис.

Роль Леонида Брежнева в сериале исполнил Юрий Стоянов. В нем также снялись Григорий Верник, Мария Карпова, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков, Леонид Каневский и другие.

В проекте также приняла участие олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Шоураннером «Игр» выступила Александра Ремизова, известная по проектам «Триггер» и «Нулевой пациент». Режиссером сериала стал Евгений Стычкин.

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