«Вместе им предстоит организовать Олимпиаду и стать участниками не только спортивных, но и политических игр. Глазами спортсменов, тренеров и других волонтеров Зорин увидит изнанку подготовки к спортивному турниру такого масштаба в стране и изменит свои взгляды на жизнь», — гласит синопсис.