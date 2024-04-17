Пруитт Тейлор Винс из «Константина» сыграет отца Кларка Кента в «Супермене» Джеймса Ганна

Пруитт Тейлор Винс, известный по ролям в фильмах «Константин: Повелитель тьмы» и «Лестница Иакова», присоединился к актерскому составу «Супермена» Джеймса Ганна, передает The Wrap.
Винс исполнит роль Джонатана Кента, приемного отца Кларка Кента. Ранее персонажа на экране изображали Кевин Костнер («Человек из стали» 2013-го) и Гленн Форд («Супермен» 1978-го).
Также Пруитт Тейлор Винс появлялся в сериалах «Ходячие мертвецы», «Очень странные дела», «Секретные материалы», «Черный список» и «Агенты „Щ.И.Т.“».
Главные роли в картине Ганна достались Дэвиду Коренсвету (Кларк Кент), Рейчел Броснахан (Лоис Лейн) и Николасу Холту (Лекс Лютор). Также в фильме снимутся Изабела Мерсед, Эди Гатеги, Натан Филлион, Энтони Карриган, Мария Габриела де Фария, Сара Сампайу, Скайлер Гисондо и Теренс Розмор.
«Супермен» Ганна станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии Супермена, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием. Премьера фильма запланирована на июль 2025 года.