«Мы рады стать партнером такой прекрасной акции как „Библионочь“, которая уже давно стала знаковым культурным событием в масштабе всей России. Акция не только пропагандирует чтение как форму досуга, связывающего в одной семье целые поколения. Она позволяет в яркой, привлекательной и доступной форме напомнить людям всех возрастов о том, что книга — это источник знания и очаг культуры. Книги позволяют меняться нам самим и изменять в лучшую сторону мир вокруг нас», — сказала заместитель генерального директора «Эн+» Вера Курочкина.