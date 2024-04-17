20 апреля уже в 13-й раз по всей стране пройдет ежегодная акция «Библионочь». Ее генеральным партнером станет энергометаллургический холдинг «Эн+» — мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии.
Открытие «Библионочи» пройдет в историческом Доме Пашкова. Гостями мероприятия станут Татьяна Толстая, Александр Цыпкин, Леонид Каневский, Лев Зулькарнаев, группа «Моя Мишель» и другие деятели литературы и искусства. Темой акции в этом году выбрали «Читаем всей семьей».
В рамках мероприятия будет записан подкаст об истории легендарной Братской гидроэлектростанции и Братске при поддержке «Эн+» совместно с библиотекой им. Некрасова. Он появится на российских стримингах, а также на сайте самой библиотеки. Еще «Эн+» вручит сертификаты на 100 тыс. рублей библиотекам в городах Красноярск, Дивногорск, Усть-Илимск, Иркутск.
«Мы рады стать партнером такой прекрасной акции как „Библионочь“, которая уже давно стала знаковым культурным событием в масштабе всей России. Акция не только пропагандирует чтение как форму досуга, связывающего в одной семье целые поколения. Она позволяет в яркой, привлекательной и доступной форме напомнить людям всех возрастов о том, что книга — это источник знания и очаг культуры. Книги позволяют меняться нам самим и изменять в лучшую сторону мир вокруг нас», — сказала заместитель генерального директора «Эн+» Вера Курочкина.
«Библионочь» — проект, в рамках которого все библиотеки страны превращаются в мультиформатные культурные площадки, где проходят концерты, художественные чтения, открытые дискуссии, встречи с представителями культуры и другие мероприятия.