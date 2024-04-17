Вышел трейлер второго сезона «Внешних сфер» с Джошем Бролином

Стриминговый сервис Prime Video выпустил трейлер второго сезона научно-фантастического вестерна «Внешние сферы». Премьера состоится 16 мая.
К главной роли вернулся Джош Бролин, известный по фильмам «Старикам тут не место», «Железная хватка», «Убийца», «Мстители: Война бесконечности», «Врожденный порок» и «Дюна».
В сериале актер играет Ройяла Эбботта, фермера из штата Вайоминг, который обнаруживает на своей земле загадочную темную дыру. Вскоре герою приходится столкнуться с пропажей своей дочери и нападками конкурентов, а необъяснимый объект все больше раскрывает свои свойства.
К своим ролям также вернутся Имоджен Путс («Зеленая комната», «Искусство самообороны», «Вивариум»), Льюис Пуллман («Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Уроки химии»), Том Пелфри («Озарк», «Любовь и смерть»).
Первый сезон шоу Брайана Уоткинса вышел в 2022 году и стал первой ролью Бролина в сериале за 20 лет. В том же году сериал продлили на второй сезон.