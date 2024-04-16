Звезда «Шазам!» Закари Ливай сыграет скалолаза в триллере «Свободное падение»

Сегодня в 02:17
Кадр: SiriuxXM/YouTube

Американский актер Закари Ливай, известный по фильмам «Шазам!» и «Элвин и бурундуки 2», сыграет в триллере «Свободное падение». Об этом сообщил Variety.

Картину выпустит студия XYZ Films. Режиссером проекта станет новозеландская каскадерша Зои Белл, известная по своей работе над сериалом «Зена — королева воинов». Сценарий напишут Шон Финеган и Грэгг Маквелл Паркер.

Они расскажут об отце, который пытается наладить отношения с дочерью и для этого отправляется с ней в поездку в горы. Пара решает заняться скалолазанием, и эта затея оборачивается чудовищным инцидентом. Герои застревают на высоте в сотни метров.

Съемки фильма развернутся в Новой Зеландии, они пройдут в 2024 году. Продюсерами ленты выступят Том Херн, Нуа Финау, Навид МакИлхарджи, Эрик Олсен, а также Финеган, Паркер и Ливай.

«Этот сценарий — идеальное сочетание душевности и замирающего сердца», — рассказала Белл, отметив, что взволнована привезти проект на свою родину. Для Белл «Свободное падение» станет полнометражным режиссерским дебютом.

Зои Белл начала свою карьеру как дублерша Люси Лоулесс на съемках «Зены — королевы воинов». Позднее она неоднократно сотрудничала с Квентином Тарантино. Среди ее проектов — «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный».

Кроме того, она руководила каскадерами и выступала вторым режиссером на съемках сериала «Бандиты во времени» Тайки Вайтити. В ближайшее время Белл также срежиссирует экшн-комедию для Lionsgate по мотивам своей короткометражки «Boss Bitch Fight Challenge».

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