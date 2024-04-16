Джей Кей Симмонс преследует девушку в трейлере «Ты не можешь вечно убегать»

Актер также объяснил, почему решился сыграть серийного убийцу именно сейчас. Он рассказал, что не брался за подобные роли, пока его дети были маленькими. «Я не хотел приносить эту энергию домой вместе со мной после интенсивного дня на съемках», — пояснил Симмонс.