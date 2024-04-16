Джей Кей Симмонс преследует девушку в трейлере «Ты не можешь вечно убегать»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер триллера «Ты не можешь вечно убегать». Главную роль в нем исполнил Джей Кей Симмонс, известный по фильмам «Одержимость» и «Лига справедливости».
Он сыграл в картине серийного убийцу, новой целью которого стала девушка Миранда. Некогда она уже пережила травмирующее событие, из‑за которого страдает от приступов тревожности.
Однажды героиня обнаруживает себя посреди леса. Ей приходится вступить в борьбу с кровожадным убийцей, чтобы попытаться выжить. Удастся ли Миранде спастись, станет известно 17 мая, когда фильм выйдет в кинопрокат.
Автором «Ты не можешь вечно убегать» стала Мишель Шумахер, жена Симмонса. Она написала сценарий картины и срежиссировала ее. В актерский состав ленты Шумахер включила Фернанду Уррейолу, Аллен Лич, Изабель Анайю, Грэма Патрика Мартина и свою дочь Оливию Симмонс.
Продюсером проекта выступил Рэндл Шумахер, брат Мишель. Над саундтреком к картине работал сын Симмонса и Шумахер. «Это идеальная комбинация рабочего времени, смешанного с семейным временем», — прокомментировал Симмонс.
Актер также объяснил, почему решился сыграть серийного убийцу именно сейчас. Он рассказал, что не брался за подобные роли, пока его дети были маленькими. «Я не хотел приносить эту энергию домой вместе со мной после интенсивного дня на съемках», — пояснил Симмонс.