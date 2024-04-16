H&M и Zara оказались косвенно причастны к незаконной вырубке лесов, захвату земель и коррупции

Вчера в 22:20
Фото: Sei/Unsplash

Британская неправительственная организация Earthsight заявила, что производство одежды и товаров для дома брендов H&M и Zara связано с масштабной незаконной вырубкой лесов, захватом земель, насилием и коррупцией. Расследование организация опубликовала на своем сайте.

Сотрудники Earthsight больше года анализировали спутниковые снимки, материалы суда, списки поставщиков, а также добывали информацию под прикрытием, представляясь иностранными инвесторами на текстильных выставках и европейских ярмарках.

Они выяснили, что с 2014 по 2023 год два самых крупных бразильских поставщика SLC Agrícola и Horita Group направили 816 тыс. тонн «грязного хлопка» азиатским фирмам, производившим товары для H&M, Zara и ее дочерним брендам Bershka и Pull & Bear.

По словам Earthsight, закупая хлопок у бразильских поставщиков, которых обвиняют в масштабной вырубке лесов на территории примерно 100 тыс. гектаров, коррупции и других экологических нарушениях, бренды косвенно поспособствовали разрушению региона Серраду в Южной Америке.

© Earthsight

Сертификацией хлопка занималась некоммерческая организация Better Cotton. Несмотря на то что ее давно обвиняют в «зеленом отмывании» [ложной информации об экологичности продукта], испанская компания Inditex S.A., владеющая Zara Home, Bershka, Pull & Bear и другими брендами, доверила процедуру именно Better Cotton.

В августе Inditex S.A. узнала о расследовании Earthsight и потребовала от Better Cotton предоставить информацию о наличии нарушений при выдаче сертификатов, пригрозив усилить контроль за бразильским хлопком.

Better Cotton отказалась сообщать данные до публикации исследования Earthsight, однако все же наняла «независимого аудитора» для своего расследования. В то же время представители H&M заявили, что в том, что компания потерпела неудачу, «нет никаких сомнений».

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