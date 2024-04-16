Памела Андерсон снимется в новом «Голом пистолете»

Оригинальный «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном в главной роли вышел на экраны в 1988 году. Картина рассказывала о полицейском Фрэнке Дребине, который должен противостоять международному заговору и защитить королеву Елизавету II. В 1991-м и 1994-м вышли продолжения франшизы.