Памела Андерсон снимется в новом «Голом пистолете»

Звезда «Спасателей Малибу» и фотомодель Памела Андерсон присоединилась к актерскому составу ремейка криминальной комедии «Голый пистолет», передает Deadline.
Премьера фильма состоится 18 июня 2025 года. Главную роль в нем исполнит Лиам Нисон, известный по «Списку Шиндлера», «Заложнице», «Реальной любви» и первому эпизоду «Звездных воин».
Релизом картины займется студия Paramount. Режиссерское кресло займет Акива Шаффер — участник комедийной группы The Lonely Island, работавший над лентами «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Дружинники». Он также выступит исполнительным продюсером и соавтором сценария.
Вместе с Шаффером фильм спродюсирует Сет МакФарлейн, создатель «Гриффинов» и франшизы «Третий лишний». Сценарий напишут Дэн Грегор и Дуг Манд («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»).
Оригинальный «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном в главной роли вышел на экраны в 1988 году. Картина рассказывала о полицейском Фрэнке Дребине, который должен противостоять международному заговору и защитить королеву Елизавету II. В 1991-м и 1994-м вышли продолжения франшизы.