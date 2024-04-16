Netflix показал трейлер «Мужчины в полный рост» с Джеффом Дэниелсом и Люси Лю

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Мужчина в полный рост» по мотивам одноименного романа Тома Вулфа. Главную роль в экранизации исполнил Джефф Дэниелс («Стив Джобс», «Тупой и еще тупее»).
Он сыграл магната в сфере недвижимости Чарли Крокера, одного из самых богатых людей в Атланте. Роскошной жизни Чарли приходит конец, когда ему приходится подать заявление о банкротстве, а его жена задумывает засадить его в тюрьму.
Трейлер демонстрирует, как Чарли оказывается в руках правоохранителей — они встречают его прямо у трапа частного самолета. Далее Крокер ожидает помощи от своего адвоката, пока его враги планируют, как расправиться с бизнесменом.
Роли в проекте сыграли Дайана Лейн («Лига справедливости»), Том Пелфри («Озарк»), Амел Амин («Бегущий в лабиринте»), Шанте Адамс («Поколение Вояджер»), Джон Майкл Хилл («Элементарно»), Сара Джонс («Ради всего человечества»), Уильям Джексон Харпер («Солнцестояние») и Люси Лю («Почему женщины убивают»).
В сериале будет шесть серий. Их поставили Реджина Кинг («Хороший доктор», «По волчьим законам», «Это мы») и Томас Шламме («Карточный домик», «Американцы»).