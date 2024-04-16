Открылся прием заявок на первый в мире конкурс красоты среди ИИ-моделей

Сегодня в 20:20
Фото: @fit_aitana

Онлайн-платформа Fanvue проведет конкурс красоты World AI Creator Awards для виртуальных моделей, созданных с помощью нейросети. Компания открыла прием заявок на официальном сайте проекта.

Общий призовой фонд составит 20 тыс. долларов. Победитель конкурса получит 5000 долларов, программу консультаций от кураторов Fanvue стоимостью 3000 долларов и PR-поддержку еще на 5000 долларов. Участникам, занявшим 2-е и 3-е места, также подарят консультации и помогут с промо.

Претенденток на «Мисс ИИ» будут оценивать по их внешности, уровню навыков их авторов и популярности моделей в соцсетях. В состав жюри вошли другие успешные ИИ-блогеры, а также предприниматели и эксперт по конкурсам красоты.

Организаторы отмечают, что не принимают для участия в соревновании изображения реальных людей и дипфейки. Все материалы участников конкурса должны быть полностью сгенерированы нейросетью. Победителей анонсируют 10 мая.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами