Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер возвращаются в трейлере нового сезона «Хитростей»

Шоу рассказывает о легендарной стендап-комикессе Деборе Вэнс из Лас-Вегаса и молодой комедийной авторке Аве Дэниелс. Первой приходится переосмыслить сценический образ и материал, чтобы сохранить свое место в местном казино, а вторая не может найти работу из‑за неполиткорректного твита и репутации выскочки. После того как агенты Дэниелс сводят ее с Вэнс, у героинь образуется неожиданная связь, которая помогает карьере обеих.