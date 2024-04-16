Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер возвращаются в трейлере нового сезона «Хитростей»

Сегодня в 18:46
Фото: Max/YouTube

Стриминговый сервис Max выпустил новый трейлер третьего сезона комедийной драмы «Хитрости» с Джин Смарт, Ханной Эйнбиндер и Карлом Клемонс-Хопкинсом. Премьера состоится 2 мая.

Шоу рассказывает о легендарной стендап-комикессе Деборе Вэнс из Лас-Вегаса и молодой комедийной авторке Аве Дэниелс. Первой приходится переосмыслить сценический образ и материал, чтобы сохранить свое место в местном казино, а вторая не может найти работу из‑за неполиткорректного твита и репутации выскочки. После того как агенты Дэниелс сводят ее с Вэнс, у героинь образуется неожиданная связь, которая помогает карьере обеих.

В трейлере мы видим случайную встречу Деборы, которая наслаждается успехом своего недавнего комедийного спешела, и Авы, работающей над сторонними проектами в Лос-Анджелесе.

К своим ролям в сериале вернутся шоураннер проекта Пол В.Даунс, а также Меган Сталтер, Карл Клемонс-Хопкинс, Кейтлин Олсон, Кристофер МакДоналд, Марк Инделикато и Роуз Абду. Кроме того, в предстоящем сезоне появятся Хелен Хант, Кристина Хендрикс, Кристофер Ллойд, Дэн Букатински и Джордж Уоллес.

Первый сезон «Хитростей» вышел на сервисе HBO Max в 2021 году. Шоу было хорошо принято критиками и получило награды «Эмми» за лучший сценарий, режиссуру и главную женскую роль. Премьера второго сезона состоялась в 2022 году.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами