В Екатеринбурге курьер «Перекрестка» преследовал клиентку. Компания оценила ущерб в 200 рублей

В Екатеринбурге курьер магазина «Перекресток» начал преследовать клиентку — он писал девушке по имени Александра в соцсетях и признавался, что следит за ней. Об этом рассказал телеграм-канал «Свет».
Мужчина напугал екатеринбурженку. «Очень переживаю за свою безопасность, потому что он какой‑то пришибленный и сам называет себя сталкером», — призналась она.
Девушка обратилась за помощью в службу поддержки «Перекрестка». В продуктовой сети выразили обеспокоенность ситуацией и в качестве извинений подарили клиентке промокод на 200 рублей.
Но Александру такая реакция возмутила. Она рассказала, что преследователь живет в ее дворе и знает ее точный адрес. Мужчина приглашал девушку в кино и не оставил ее в покое, даже когда та сообщила ему о муже и детях.
В действительности семьи у Александры нет, но она рассчитывала, что навязчивый поклонник перестанет ее беспокоить. «Я переживала, что он может прийти ко мне», — поделилась девушка.
После появления истории о сталкере в СМИ представители «Перекрестка» связались с Александрой. Они заявили, что провели с курьером профилактическую беседу и уволили его.
«Мне рекомендовали обращаться в полицию, если после этой ситуации он напишет мне. Это я и сделаю в таком случае, так как он знает мой адрес. Он знает мой адрес, и если будет продолжать, так и сделаю», — сказала Александра.
Изданию E1 представители «Перекрестка» уточнили, что курьер работает не у них, а в компании «Достависта». «В результате расследования совместно с компанией „Достависта“ установлено, что нарушений передачи персональных данных клиентов допущено не было», — утверждают они.
В данный момент сталкеру ограничили доступ к системам торговой сети. В «Перекрестке» заявили о готовности сотрудничать с полицией при необходимости, если клиентка захочет привлечь преследовавшего ее мужчину к ответственности.