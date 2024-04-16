Heinz и Mattel выпустили ярко-розовый соус Barbiecue

«Один фанат сказал нам, что покрасит волосы в розовый цвет, если мы воплотим Barbiecue в жизнь», — сказала вице-президент Kraft Heinz по развитию рынков Европы и Тихоокеанского региона Андре Фернандес. Тогда компания решила сделать этот соус.