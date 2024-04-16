Heinz и Mattel выпустили ярко-розовый соус Barbiecue

Американский производитель Heinz и компания Mattel выпустили ярко-розовый соус по мотивам «Барби». Об этом сообщает Bloomberg.
Соус под названием Barbiecue будет продавать ограниченным тиражом только в Великобритании и Испании за 4,22 доллара (около 400 рублей) за бутылку.
«Один фанат сказал нам, что покрасит волосы в розовый цвет, если мы воплотим Barbiecue в жизнь», — сказала вице-президент Kraft Heinz по развитию рынков Европы и Тихоокеанского региона Андре Фернандес. Тогда компания решила сделать этот соус.
Его разработка заняла около шести месяцев. В основу рецепта легла привычка покупателей смешивать соус Heinz Classic BBQ с майонезом. В итоге получился соус по консистенции почти как майонез, со сладким дымным привкусом. Ярко-розовый цвет ему придала свекла.
Релиз «Барби» состоялся летом 2023 года. Лента собрала в прокате более 1,4 млрд долларов и стала самым кассовым фильмом года.
После успеха «Барби» выросла популярность товаров, связанных с куклой. В третьем квартале прошлого года прибыль Mattel выросла на 9,3% и достигла 1,92 млрд долларов.