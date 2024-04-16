В греческой Олимпии зажгли олимпийский огонь

В Греции состоялась церемония зажжения огня Олимпийских игр-2024. Мероприятие проходило в Древней Олимпии, где когда‑то проводились античные Олимпийские игры.
Факел зажгли от огня, полученного от солнечных лучей во время генеральной репетиции 15 апреля на алтаре древнегреческого храма Геры, так как сейчас в Древней Олимпии облачная погода.
Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Мэри Мина. Она была одета в античную тунику и сандалии. Первым факелоносцем стал олимпийский чемпион по академической гребле Стефанос Дускос. Всего олимпийский огонь пронесут более 600 человек.
На церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, мэр Парижа Анн Идальго и другие официальные лица.
Олимпийский огонь преодолеет 5202 км по греческой территории и 563 морские мили (примерно 1043 км) по ее морям. Эстафета пройдет по маршруту Амалиада — Древняя Элида — Андравида — Пиргос — Захаро — Филиатра и завершится в историческом городе Пилос. Церемония открытия Олимпиады пройдет в Париже 26 июля.