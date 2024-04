«Dookie» Green Day и «Ready to Die» Notorious B.I.G. войдут в Национальный реестр аудиозаписей США

Альбомы рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», поп-панк-группы Green Day «Dookie», кантри-певца Джина Отри «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer», а также джазмена Бобби Макферрина «Don’t Worry, Be Happy» включат в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.