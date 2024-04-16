Фанаты детской развлекательной телепрограммы о компьютерных играх с Сергеем Супоневым «Денди — новая реальность» рассказали, что смогли найти и отреставрировать все выпуски шоу. Поклонники опубликовали их на ютуб-канале Suponev com.
«Хотим сегодня представить вашему вниманию все оставшиеся отреставрированные выпуски (с 16-го по 29-й с ОРТ в HD) на нашем канале, тем самым завершить 8-летний цикл реставрации передачи и представить вам на суд все, что было сделано за это время», — написали авторы канала.
По их словам, первые попытки найти и оцифровать кассеты с эпизодами шоу начались еще в начале нулевых.
«В далеком 2002 году с большим трудом мы смогли отыскать эти нашумевшие раритетные записи культовой передачи. Первое появление записей „Денди — новая реальность“ в интернете началось именно с наших видеокассет», — добавили они.
Программа выходила на российском телевидении с 1994 по 1996 год. В течение получаса ведущий и сценарист шоу Сергей Супонев рассказывал об играх для приставок Dendy, Game Boy, Sega Mega Drive и Super Nintendo.
Спонсором шоу выступала фирма Steepler, продававшая копии игровых приставок в России. В 2022 году Первый канал предоставил 21 выпуск передачи и права на их выпуск основателю сайта Suponev.com Андрею Аничкину.