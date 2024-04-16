«Элли, вернись!»: посмотрите тизер-трейлер «Волшебника Изумрудного города»

Сюжет расскажет о девочке Элли, которая вместе с родителями отправляется на отдых, но в ходе путешествия она ссорится с ними и со злостью выскакивает из машины. В этот момент на них обрушивается ураган, который уносит Элли и пса Тотошку в далекую страну странных человечков Жевунов.