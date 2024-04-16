«Элли, вернись!»: посмотрите тизер-трейлер «Волшебника Изумрудного города»

«Централ Партнершип» опубликовала тизер-трейлер новой экранизации сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Премьера фильма состоится 1 января 2025 года.
Сюжет расскажет о девочке Элли, которая вместе с родителями отправляется на отдых, но в ходе путешествия она ссорится с ними и со злостью выскакивает из машины. В этот момент на них обрушивается ураган, который уносит Элли и пса Тотошку в далекую страну странных человечков Жевунов.
«Чтобы вернуться домой, девочке вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город, на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания», — гласит синопсис.
Элли сыграла 9-летняя Екатерина Червова («Перекати-поле»), ее родителей — Егор Корешков («Политех») и Софья Лебедева («Медиатор»).
Железным дровосеком стал Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»), Бастиндой — Светлана Ходченкова («Мерзлая земля»), Гингемой — Василина Маковцева («Повелитель ветра»), а Урфином Джусом — Дмитрий Чеботарев («Поехавшая»).
Тотошку сыграл настоящий пес породы джек-рассел-терьер по кличке Уджер. Режиссером грядущего фильма стал Игорь Волошин («Повелитель»).