Круги под глазами и дряблая кожа: исследование показало изменения лица тех, кто спит меньше 7 часов

Больше половины из них рассказали, что часто мало спят по ночам, особенно это касается пожилых опрошенных. Чаще всего они обращали внимание на мешки под глазами. Этот признак распространен среди всех: его выбрали 29% респондентов от 18 до 24 лет и 20% участников старших поколений.