Круги под глазами и дряблая кожа: исследование показало изменения лица тех, кто спит меньше 7 часов

Исследователи с помощью нейросетей показали, как в течение жизни меняется кожа у тех, кто спит меньше и больше семи часов. Результаты проекта Simba Sleep опубликовала Daily Mail.
В рамках проекта ученые опросили 2000 британцев и узнали, что респонденты чувствуют наутро после недостаточного или полноценного сна. Участники разных полов и возрастов назвали 16 признаков, указывающих на недосып.
Больше половины из них рассказали, что часто мало спят по ночам, особенно это касается пожилых опрошенных. Чаще всего они обращали внимание на мешки под глазами. Этот признак распространен среди всех: его выбрали 29% респондентов от 18 до 24 лет и 20% участников старших поколений.
Также респонденты наблюдали у себя сухую и шелушащуюся кожу. О ней рассказали 20% зумеров, 17% миллениалов и 13% пожилых участников.
Среди других признаков были отмечены также темные круги под глазами, небольшие морщины и уставшее выражение лица. Качественный сон же обычно оказывал противоположный эффект: уменьшал количество мелких морщин и давал более гладкую и упругую кожу.
Исследователи также сгенерировали портреты выспавшихся и не очень людей.
«Ночью ваша кожа выполняет важную работу: обновляется, восстанавливается и создает новые клетки. Нарушение этого естественного цикла регенерации означает, что ваш организм не получает достаточно времени для ночного восстановления кожи», — объясняет руководительница благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис.
По ее словам, организм воспринимает недосып как чрезвычайную ситуацию и поэтому повышает выработку кортизола и других гормонов. В результате этого кровь и питательные вещества направляются от кожи к основным органам, что сказывается на ее состоянии, объясняет экспертка.
«Сон — это как перезарядка для организма: он помогает регенерации, восстановлению и поддержанию баланса гормонов. Без сна мы отстаем в обороте клеток, а значит, у тусклой кожи нет шанса обновиться», — отмечает Артис.