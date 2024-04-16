В Евпатории сгорел зоопарк с экзотическими животными. Спасли немногих

В ночь на вторник в Евпатории загорелся зоопарк «Тропикпарк». В нем находились более 200 животных. Об этом ТАСС сообщили представители учреждения. Люди не пострадали.
«Большая трагедия, погибли все животные, их более 200. Пока больше сказать не можем никаких подробностей», — сообщили в зоопарке журналистам.
По данным спасателей, загорелась кровля одноэтажного здания, пламя перекинулось на соседний пятиэтажный зоопарк. Площадь огня составила 625 квадратных метров, потушить его удалось лишь к 7 утра. С ним боролись 20 человек и шесть единиц техники, тушение осложнила горючая нагрузка, ведь в вольерах находилось сено. От возгорания сильно пострадали крыша и фасад здания.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки холодильника. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
Согласно сайту «Тропикпарка», в его экспозиции были представлены более 200 видов экзотических животных. В их числе были лемуры, мартышки, капибара, змеи, попугаи, гекконы, черепаха, кайманы и множество других рептилий и пернатых. Кроме того, там располагался приют для бездомных собак. Также рядом находится детский парк аттракционов.