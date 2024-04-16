В Евпатории сгорел зоопарк с экзотическими животными. Спасли немногих

Согласно сайту «Тропикпарка», в его экспозиции были представлены более 200 видов экзотических животных. В их числе были лемуры, мартышки, капибара, змеи, попугаи, гекконы, черепаха, кайманы и множество других рептилий и пернатых. Кроме того, там располагался приют для бездомных собак. Также рядом находится детский парк аттракционов.