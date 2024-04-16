Михаила Зыгаря* заочно арестовали по делу о фейках

Журналиста обвиняют по части второй статьи 207.3 УК РФПубличное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды.. Срок действия меры будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Зыгаря на территории страны. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.