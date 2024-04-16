Михаила Зыгаря* заочно арестовали по делу о фейках

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* по делу о публичном распространении фейках о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Журналиста обвиняют по части второй статьи 207.3 УК РФПубличное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды.. Срок действия меры будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Зыгаря на территории страны. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее журналиста объявили в розыск. Поводом для уголовного преследования стал пост, опубликованный на личной странице Зыгаря во «ВКонтакте» 27 июня 2022 года о событиях в Буче.
В октябре 2022-го Зыгарь попал в реестр иноагентов вместе с продюсером Александром Роднянским*, журналистами Александром Плющевым* и Татьяной Фельгенгауэр* , а также бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.
* Михаил Зыгарь, Александр Роднянский, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр и Илья Пономарев внесены Минюстом в реестр иноагентов.