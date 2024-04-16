Кортни Лав: «Тейлор Свифт не имеет значения в культуре, она неинтересная артистка»

Кроме того, певица посоветовала Лане Дель Рей взять перерыв от музыки: «Лана не нравится мне с тех пор, как она исполнила песню Джона Денвера, и я думаю, что ей нужно отдохнуть лет семь. До „Take Me Home Country Roads“ я считала ее великолепной. Когда я записывала свой альбом, мне пришлось перестать ее слушать, потому что она слишком сильно на меня влияла».