Кортни Лав: «Тейлор Свифт не имеет значения в культуре, она неинтересная артистка»

Кортни Лав считает Тейлор Свифт неважной артисткой для современной поп-культуры. Также рок-исполнительница неприятно отозвалась о Бейонсе и Лане Дель Рей в интервью The Standard.
«Тейлор не важна. Может быть, ее музыка это сейфспейс для девочек, и она современная Мадонна, но как артист она неинтересна», — заявила бывшая солистка группы Hole.
Говоря о Бейонсе, Лав отметила смелость нового альбома «Cowboy Carter», но признала, что не является поклонницей ее музыки: «Мне нравится идея Бейонсе записать альбом в стиле кантри, потому что таким образом темнокожая женщина входит в пространство, куда раньше допускались только белые. Как концепция она мне нравится. Мне просто не нравится ее музыка».
Кроме того, певица посоветовала Лане Дель Рей взять перерыв от музыки: «Лана не нравится мне с тех пор, как она исполнила песню Джона Денвера, и я думаю, что ей нужно отдохнуть лет семь. До „Take Me Home Country Roads“ я считала ее великолепной. Когда я записывала свой альбом, мне пришлось перестать ее слушать, потому что она слишком сильно на меня влияла».
В той же беседе Лав назвала несколько имен, чьими песнями до сих пор наслаждается. В ее список вошли Патти Смит (которую она слушает с 11 лет, когда оказалась в колонии для несовершеннолетних), Нина Симон, («Первые четыре альбома, потом все»), Джули Лондон и Джони Митчелл («Ранние альбомы, не экспериментальное дерьмо»), а также Дебора Харри.
В целом бывшая жена Курта Кобейна позитивно относится к тому, как женщины выходят на первый план в поп-музыке. «Здорово, что в музыкальной индустрии так много успешных женщин, но многие из них превращаются в клише. Всех успешные женщин часто пытаются повторить, и так получается, что музыки слишком много, и она вся одинаковая. Spotify постоянно заваливает меня кучей совершенно одинакового материала», — делится Лав.