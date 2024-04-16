В России учредили музейную премию имени Лихачева

В России учредили ежегодную музейную премию имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Соответствующий приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь музеям и их работникам, а также физическим и юридическим лицам, реализовавшим проекты или программы в области музейного дела, будет вручаться памятная статуэтка.
Всего у премии будет 16 номинаций: «Руководитель музея», «Научный сотрудник», «Экскурсовод», «Реставратор», «Музейный смотритель», «Хранитель», «Издательский проект», «Пиар-кампания музея», «Спецпроект музея», «Музейный маршрут», «Выставочный проект», «Музейная экспозиция», «Партнер музея», «Национальное достояние», «Музей года» и «Служение делу».
В документе уточняется, что на награду не смогут претендовать соискатели, находящиеся в реестре иноагентов или перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями.