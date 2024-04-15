Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3»

Американский актер Киану Ривз, известный по франшизам «Матрица» и «Джон Уик», озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3». Об этом сообщил Deadline.
Картины выпустит студия Paramount Pictures. В проекте также примут участие Бен Шварц (он озвучит Соника), Джеймс Марсден из «Мира Дикого Запада» и звезда «Маски» Джим Керри.
Марсден сыграет шерифа Тома Вачовски, а Керри — безумного ученого доктора Роботника. Режиссером ленты выступит Джефф Фаулер, снявший предыдущие две части «Соника».
Франшиза «Соник» стартовала в 2020 году с фильма, который собрал в мировом прокате более 319 млн долларов. В 2022 году у картины появилось продолжение. Третья часть выйдет в кинопрокат 20 декабря 2024 года.
Сюжет третьего фильма не раскрывается. Первая лента рассказывала о знакомстве Соника с жизнью на Земле, его дружбе с человеком по имени Том и противостоянии доктору Роботнику. Во сиквеле Соние объединялся с лисенком Тейлзом и искал изумруд, обладающий огромной и опасной силой.