Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3»

Сюжет третьего фильма не раскрывается. Первая лента рассказывала о знакомстве Соника с жизнью на Земле, его дружбе с человеком по имени Том и противостоянии доктору Роботнику. Во сиквеле Соние объединялся с лисенком Тейлзом и искал изумруд, обладающий огромной и опасной силой.