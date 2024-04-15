Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3»

Сегодня в 01:54
Кадр: Paramount Pictures

Американский актер Киану Ривз, известный по франшизам «Матрица» и «Джон Уик», озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3». Об этом сообщил Deadline.

Картины выпустит студия Paramount Pictures. В проекте также примут участие Бен Шварц (он озвучит Соника), Джеймс Марсден из «Мира Дикого Запада» и звезда «Маски» Джим Керри.

Марсден сыграет шерифа Тома Вачовски, а Керри — безумного ученого доктора Роботника. Режиссером ленты выступит Джефф Фаулер, снявший предыдущие две части «Соника».

Франшиза «Соник» стартовала в 2020 году с фильма, который собрал в мировом прокате более 319 млн долларов. В 2022 году у картины появилось продолжение. Третья часть выйдет в кинопрокат 20 декабря 2024 года.

Сюжет третьего фильма не раскрывается. Первая лента рассказывала о знакомстве Соника с жизнью на Земле, его дружбе с человеком по имени Том и противостоянии доктору Роботнику. Во сиквеле Соние объединялся с лисенком Тейлзом и искал изумруд, обладающий огромной и опасной силой.

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