По комиксу «Неуязвимый» создадут AAA-игру. Над ней трудятся ветераны Blizzard и EA

«Неуязвимый» — комикс Роберта Киркмана, создателя «Ходячих мертвецов». Комикс выходил с 2003 по 2018 год и насчитывает 144 выпуска. Он рассказывает о старшекласснике Марке, чей отец — Омни-Мэн, самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре после семнадцатого дня рождения Марк обнаруживает у себя суперсилу и начинает тренировки с отцом.