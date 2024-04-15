По комиксу «Неуязвимый» создадут AAA-игру. Над ней трудятся ветераны Blizzard и EA

Студия Skybound Entertainment планирует создать AAA-игру по супергеройскому комиксу «Неуязвимый» Роберта Киркмана. Разработчики запустили краудфандинговую кампанию на сайте Republic.
Над проектом трудится внутренняя команда Skybound, отмечает DTF. В команду входят более чем 30 человек, включая ветеранов Blizzard, EA, Epic Games и Amazon Games.
Подробностей об игре, списка платформ и даже примерной даты релиза пока нет. Но разработчики намекнули, что она будет жестокой — в духе первоисточника.
Ранее на производство проекта, который оценивается в 650 млн долларов, собрали 18 млн от инвесторов и фанатов. За несколько часов после старта краудфандинговой кампании удалось привлечь еще 450 тыс. долларов.
«Неуязвимый» — комикс Роберта Киркмана, создателя «Ходячих мертвецов». Комикс выходил с 2003 по 2018 год и насчитывает 144 выпуска. Он рассказывает о старшекласснике Марке, чей отец — Омни-Мэн, самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре после семнадцатого дня рождения Марк обнаруживает у себя суперсилу и начинает тренировки с отцом.
С марта 2021 года на Amazon Prime выходит мультсериал по «Неуязвимому» (над ним тоже работает Skybound Entertainment). Премьера его второго сезона состоялась 3 ноября 2023-го. Дата выхода третьего сезона пока не сообщается.