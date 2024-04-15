Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест. Его обвиняют в уклонении от налогов

Сегодня в 21:22
Фото: portnyagin

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест российского бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, автора проекта «Трансформатор». Об этом cообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Портнягина обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег или иного имущества. По мнению следствия, Портнягин с 2018 по 2020 год не выплатил государству вместе с женой более 124 млн рублей, переводя деньги на счета третьих лиц.

Бизнес-коуч останется под домашним арестом до 10 июня. Его задержали в Ростовской области 12 апреля. Портнягин уже возместил денежный ущерб.

Дмитрий Портнягин известен как основатель закрытого клуба для бизнесменов Club 500 и автор книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать». На его ютуб-канал подписаны почти 1,5 млн человек.

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