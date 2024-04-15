Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест. Его обвиняют в уклонении от налогов

Портнягина обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег или иного имущества. По мнению следствия, Портнягин с 2018 по 2020 год не выплатил государству вместе с женой более 124 млн рублей, переводя деньги на счета третьих лиц.