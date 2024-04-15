В Южной Корее второй раз за месяц отменили шоу с участием солистов Большого театра

Посольство России в Южной Корее выразило «глубокое сожаление» из‑за отмены шоу. «Мы не можем не отметить, что Южная Корея в настоящее время демонстрирует определенную тенденцию в своем подходе к сотрудничеству с Россией и в культурной сфере», — заявили официальные представители.