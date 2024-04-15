В Южной Корее второй раз за месяц отменили шоу с участием солистов Большого театра

В Южной Корее за день до премьеры отменили шоу с участием солистов Большого театра. Об этом написал Reuters cо ссылкой на организатора представления.
В программу шоу внесли изменения с целью сократить число россиян среди выступающих артистов — изначально их должно было быть 12. Однако позднее шоу окончательно отменили, поскольку концертный зал «Седжон» не утвердил правки.
За месяц это уже вторая подобная ситуация. Ранее в Сеуле не состоялись запланированные выступления российской балерины Светланы Захаровой, примы Большого театра, — их также отменили в последний момент.
Посольство России в Южной Корее выразило «глубокое сожаление» из‑за отмены шоу. «Мы не можем не отметить, что Южная Корея в настоящее время демонстрирует определенную тенденцию в своем подходе к сотрудничеству с Россией и в культурной сфере», — заявили официальные представители.
Ранее Корея присоединилась к экономическим санкциям, введенным в отношении России, и приостановила операции с российскими учреждениями, а также ввела ограничения на экспорт некоторых стратегических товаров.