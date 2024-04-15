На сайте женского волейбольного клуба «Динамо» обвинили соперниц из «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ

На сайте женского футбольного клуба «Динамо» после проигрыша в полуфинале чемпионата России калининградскому «Локомотиву» появилась статья, в которой соперниц обвинили в пропаганде ЛГБТ*.
«ЛГБТ-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского „Локомотива“, направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости», — говорится в материале.
Автор статьи считает, что подобное поведение игроков демонстрирует «пренебрежение культурой» и «моральными ценностями нашей страны». «Представьте, что ваши дети окажутся рядом с подобным в одной раздевалке или душевой. Вы бы хотели, чтобы эти „представительницы“ видели ваших детей переодевающимися после тренировки, касались их руками, приобщали к тому, чем бахвалятся?» — возмущается автор.
К материалу приложены фотографии волейболисток «Локомотива» с празднования Хэллоуина. Там утверждается, что спортсменки «рядятся в сатанинские обличья», хотя трое игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей. Отдельно в материале подчеркивается, что подобное недопустимо во время военной операции, «когда российские земли и люди подвергаются вражеским бомбардировкам».
Статья опубликована в разделе «Прямая речь» и не является официальным заявлением клуба. Как отмечает РБК, автор материала — бывшая волейболистка, чемпионка мира Елена Година, которая выступает советницей гендиректора «Динамо». За «Локомотив» играет турецкая волейболистка Эбрар Каракурт, которая в 2021 году совершила каминг-аут как лесбиянка.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.