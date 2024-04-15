На сайте женского волейбольного клуба «Динамо» обвинили соперниц из «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ

Автор статьи считает, что подобное поведение игроков демонстрирует «пренебрежение культурой» и «моральными ценностями нашей страны». «Представьте, что ваши дети окажутся рядом с подобным в одной раздевалке или душевой. Вы бы хотели, чтобы эти „представительницы“ видели ваших детей переодевающимися после тренировки, касались их руками, приобщали к тому, чем бахвалятся?» — возмущается автор.