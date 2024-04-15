Кабмин одобрил законопроект о праве судебных приставов применять оружие

Согласно инициативе, судебные приставы смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если других способов его остановить нет. Кроме того, огнестрельное оружие разрешат использовать для защиты участников судебного процесса, граждан и самих судебных приставов, если их жизни или здоровью грозит опасность.