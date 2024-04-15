Кабмин одобрил законопроект о праве судебных приставов применять оружие

Сегодня в 19:30
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволит сотрудникам службы судебных приставов применять огнестрельное оружие. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии, и RTVI.

Согласно инициативе, судебные приставы смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если других способов его остановить нет. Кроме того, огнестрельное оружие разрешат использовать для защиты участников судебного процесса, граждан и самих судебных приставов, если их жизни или здоровью грозит опасность.

Документ также предлагает разрешить судебным приставам применять физическую силу, приемы борьбы и спецсредства — резиновые палки, наручники, газовые баллончики, электрошокеры. Их допустимо использовать для принудительного доставления лица в суд, в качестве самообороны и для пресечения преступлений, говорится в законопроекте.

Инициатива запрещает применять огнестрельное оружие и спецсредства против лиц, совершивших ненасильственные правонарушения, беременных женщин, людей с инвалидностью и несовершеннолетних. Исключение — вооруженное нападение, угрожающие жизни граждан или приставов.

Поправки предлагают обязать сотрудников в течение 24 часов уведомлять прокурора о ранениях или смертях граждан. Родственников и близких граждан уведомят в 24 часа в случае смерти или ранения. Аналогичные нормы уже действуют для сотрудников полиции.

Сейчас применять оружие имеют право лишь силовые подразделения органов принудительного исполнения (ФССП). Законопроект разработан Минюстом и пока не внесен в Госдуму (но это может произойти в ближайшее время).

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