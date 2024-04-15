В Москве открылся музей театра «Современник»

«Главное, что хотелось сделать в этой экспозиции, — это доказать жизнеспособность грандиозной идеи, рожденной в период оттепели людьми, которые поверили в нее, перевели ее на этические и эстетические рельсы», — сказала автор идеи музея, завлит «Современника» с 1995 по 2020 год Евгения Кузнецова.