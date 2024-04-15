В Москве открылся музей театра «Современник»

Сегодня в 18:53
Фото: Московский театр «Современник»/«ВКонтакте»

В Москве открылся музей театра «Современник». Он расположился в основном здании театра на Чистопрудном бульваре, рассказало РИА «Новости».

В экспозиции музея можно увидеть уникальные фотографии и материалы из архива «Современника», в том числе протоколы обсуждений спектаклей, афиши и программки всех постановок с 1956 года.

«Главное, что хотелось сделать в этой экспозиции, — это доказать жизнеспособность грандиозной идеи, рожденной в период оттепели людьми, которые поверили в нее, перевели ее на этические и эстетические рельсы», — сказала автор идеи музея, завлит «Современника» с 1995 по 2020 год Евгения Кузнецова.

Она отметила, что экспозиция делится на две части. Первая рассказывает о первых 14 годах существования театра, когда им руководил Олег Ефремов. Дальнейшая судьба «Современника» отразилась во второй.

«Во второй отражены два года, когда театром руководила коллегия, и 47 лет руководства Галины Борисовны Волчек», — пояснила Кузнецова.

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