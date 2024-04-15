В Москве открылся музей театра «Современник». Он расположился в основном здании театра на Чистопрудном бульваре, рассказало РИА «Новости».
В экспозиции музея можно увидеть уникальные фотографии и материалы из архива «Современника», в том числе протоколы обсуждений спектаклей, афиши и программки всех постановок с 1956 года.
«Главное, что хотелось сделать в этой экспозиции, — это доказать жизнеспособность грандиозной идеи, рожденной в период оттепели людьми, которые поверили в нее, перевели ее на этические и эстетические рельсы», — сказала автор идеи музея, завлит «Современника» с 1995 по 2020 год Евгения Кузнецова.
Она отметила, что экспозиция делится на две части. Первая рассказывает о первых 14 годах существования театра, когда им руководил Олег Ефремов. Дальнейшая судьба «Современника» отразилась во второй.
«Во второй отражены два года, когда театром руководила коллегия, и 47 лет руководства Галины Борисовны Волчек», — пояснила Кузнецова.