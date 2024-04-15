В Индии девочка спасла годовалую племянницу от диких обезьян с помощью умной колонки

В Индии 13-летняя девочка по имени Никита спасла себя и свою годовалую племянницу от атаки диких обезьян. Она сделала это с помощью умной колонки, рассказал People.
Когда Никита осталась одна дома с 15-месячной племянницей, в помещение проникли обезьяны. «Несколько гостей посещали наш дом, и они оставили ворота открытыми. обезьяны проникли на кухню и начали бросать вещи», — рассказала Никита.
Животные напугали детей, но старшая девочка не растерялась. Она попросила голосового помощника Alexa включить запись собачьего лая. Этот звук отпугнул обезьян — и те убежали из дома.
Дядя Никиты отметил, что обезьяны часто встречаются в их родном городе Басти. Обычно они «очень шаловливые», сказал он. Мужчина поблагодарил Никиту за сообразительность и отметил, что умная колонка сделала жизнь его семьи безопаснее и в целом легче.