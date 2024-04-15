В Индии девочка спасла годовалую племянницу от диких обезьян с помощью умной колонки

Дядя Никиты отметил, что обезьяны часто встречаются в их родном городе Басти. Обычно они «очень шаловливые», сказал он. Мужчина поблагодарил Никиту за сообразительность и отметил, что умная колонка сделала жизнь его семьи безопаснее и в целом легче.