В Подмосковье полицейские избили мужчину и оставили его на тротуаре

Сегодня в 17:09
Фото: «Шатурский край — столица мира»

В подмосковной Шатуре сотрудники полиции при исполнении избили мужчину рядом со служебной машиной. Об этом рассказал подписчик телеграм-канала «Шатурский край — столица мира» и поделился видео происшествия.

Правоохранители после избиения оставили мужчину на тротуаре и скрылись с места происшествия. По словам очевидца, пострадавший долго лежал на тротуаре и стонал от боли, пока не смог подняться и заползти в подъезд.

Замглавы администрации Шатуры Владимир Широков заявил изданию Regions.ru, что личности полицейских уже установлены, проводится следственная проверка.

В пресс-службе областного главка МВД «Подъему» пообещали, что полицейских уволят «по отрицательным основаниям» и накажут в установленном законом порядке. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

Следственный комитет завел уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности полицейских и потерпевшего установлены, говорится в сообщении СК.

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