В Подмосковье полицейские избили мужчину и оставили его на тротуаре

В подмосковной Шатуре сотрудники полиции при исполнении избили мужчину рядом со служебной машиной. Об этом рассказал подписчик телеграм-канала «Шатурский край — столица мира» и поделился видео происшествия.
Правоохранители после избиения оставили мужчину на тротуаре и скрылись с места происшествия. По словам очевидца, пострадавший долго лежал на тротуаре и стонал от боли, пока не смог подняться и заползти в подъезд.
Замглавы администрации Шатуры Владимир Широков заявил изданию Regions.ru, что личности полицейских уже установлены, проводится следственная проверка.
В пресс-службе областного главка МВД «Подъему» пообещали, что полицейских уволят «по отрицательным основаниям» и накажут в установленном законом порядке. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.
Следственный комитет завел уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности полицейских и потерпевшего установлены, говорится в сообщении СК.