Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру

Компания Tesla сократит более 10% глобального штата. Об этом сообщает издание Electrek, в распоряжении которого оказалось письмо главы компании Илона Маска сотрудникам.
«За годы нашего существования мы стремительно росли, расширяясь и открывая множество заводов по всему миру. Однако вместе с этим стремительным ростом в некоторых областях произошло дублирование ролей и функций работы. Подготавливая компанию к следующему этапу роста, крайне важно внимательно рассмотреть каждый аспект ее деятельности, сократить издержки и увеличить производительность», — написал Маск.
«В рамках этого процесса мы провели всесторонний анализ организации и приняли трудное решение сократить количество персонала более чем на 10% по всему миру. Нет ничего, что я бы ненавидел больше, но это необходимо. Это позволит нам быть более гибкими, инновационными и готовыми к следующему этапу роста компании», — добавил он.
Миллиардер поблагодарил всех сотрудников, которые будут подвергнуты сокращению, за «их труд на протяжении многих лет» и «вклад в миссию Tesla». Владелец компании также выразил благодарность оставшимся сотрудникам, предупредив, что впереди их ждет «трудная работа».
«Мы разрабатываем некоторые из самых революционных технологий в автомобильной, энергетической и ИИ-отраслях. Ваша решимость будет иметь огромное значение для достижения наших целей», — закончил Маск.
Издание отмечает, что таким образом Tesla уволит не менее 14 тыс. человек по всему миру. Какие отделы затронут меры, пока неизвестно.