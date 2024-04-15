Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру

«В рамках этого процесса мы провели всесторонний анализ организации и приняли трудное решение сократить количество персонала более чем на 10% по всему миру. Нет ничего, что я бы ненавидел больше, но это необходимо. Это позволит нам быть более гибкими, инновационными и готовыми к следующему этапу роста компании», — добавил он.