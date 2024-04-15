«Коммерсант» спрогнозировал рост рынка музыкальных стримингов в России на 15% в 2024 году

Объем рынка музыкальных стримингов в России в 2023 году достиг 24–26 млрд рублей, а к концу текущего года вырастет еще на 10–15%. Об этом рассказал «Коммерсант».
Такой прогноз изданию дали источники в «Яндекс Музыке». Руководительница стриминга Александра Сагалович уточнила, что в основном доходы участников отрасли увеличиваются за счет роста числа платящих пользователей подписок.
По ее словам, на увеличение выручки в 2024 году повлияет в первую очередь локальный контент, новые артисты и распространение умных колонок. По итогам года их рынок увеличится до 5,5 млн новых устройств (20%), что также повлияет на рост подписчиков музыкальных сервисов.
Об ожидаемом росте рынка на 10–15% сказал и главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов. Представители стриминга «Звук» спрогнозировали двузначные цифры, воздержавшись от точных оценок.
Издание отмечает, что главным фактором риска при прогнозировании стриминговые сервисы называют политические события, которые все еще в большой степени влияют на иностранных поставщиков контента.