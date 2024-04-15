«Коммерсант» спрогнозировал рост рынка музыкальных стримингов в России на 15% в 2024 году

По ее словам, на увеличение выручки в 2024 году повлияет в первую очередь локальный контент, новые артисты и распространение умных колонок. По итогам года их рынок увеличится до 5,5 млн новых устройств (20%), что также повлияет на рост подписчиков музыкальных сервисов.