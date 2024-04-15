Кинокритик Алиса Таежная запускает курс о женщинах в современном кино

Кинокритик Алиса Таежная открывает независимый курс «Женщины в кино XXI века». Об этом она рассказала «Афише Daily».
Курс продлится с 13 мая по 2 июля. За 30 часов занятий студенты обсудят творчество 15 режиссерок, которые совершили прорыв в последние годы или уже стали классиками кино. Среди героинь курса — Селин Сьямма, Хлоя Чжао, Грета Гервиг и Жюстин Трие.
Формат курса — дискуссионная группа. Занятия построены как комьюнити-сессии: группа постепенно складывается в сообщество, а преподавательница работает медиатором занятий и ментором студентов.
На встречах будут разбирать фильмы и режиссерский метод, задавать вопросы, спорить и играть. А в закрытом студенческом чате можно будет обсудить все, о чем не успели поговорить на встречах.
Записаться на курс можно до 10 мая, его стоимость — 9000 рублей, 100 долларов или 90 евро. Занятия будут проходить с 19.30 до 22.30 по Москве 1 раз в неделю (понедельник, вторник или среда).
Алиса Таежная пишет тексты о кино для «Афиши Daily», «Сеанса», РБК, Forbes и «Искусства кино». Она — авторка 300 кинопрограмм и показов для Bang Bang Education, «Антиуниверситета», «ГЭС-2», Новой школы политических наук, Московской школы кино, Школы «Индустрия», а также «Москино», «Иллюзиона», Garage Screen, Beat Film Festival, «Kаро.Арт», фестиваля «Золотой абрикос».